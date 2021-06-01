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الرياض - روايدا بن عباس - أظهرت مقاطع فيديو انتشار عدد كبير من القرود في متنزه الحسام بمنطقة الباحة، ظهر اليوم الثلاثاء.

وذكرت مصادر أن القرود تسببت في إصابة طفل وشاب نتيجة اعتداء مجموعة من القردة عليهما.

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نبأ صاعق: مشهد يهز السعودية.. قرود يهاجمون طفلاً ويحاولون افتراسه (فيديو مروع)

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وشوهد في الفيديو إصابة شاب بثلاثة جروح في يده أحدها غائر؛ ليتم نقله إلى طوارئ مستشفى الملك فهد. بينما أصيب الطفل بإصابات بسيطة في يده وإصابة في الظهر.

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