انت الان تتابع خبر بالفيديو.. ضبط مغتربة يمنية في السعودية بالفعل الفاضح في بيت... والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - نجحت الشرطة السعودية بمنطقة جازان، في القبض على سيدة يمنية، متهمة بسرقة منازل متفرقة في جيزان.
وأعلنت الشرطة، تعقب المتهمة الخمسينية، المخالفة لنظام الإقامة والعمل، لفتحها أبواب عدد من المنازل وسرقتها بذات النمط والسلوك الإجرامي، وإحالتها إلى النيابة العامة.
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