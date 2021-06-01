بعد أيام من وفاته.. سمية الخشاب تفجر مفاجأة عن الفنان سمير غانم

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد مرور أيام على رحيل الفنان سمير غانم، كشفت الفنانة سمية الخشاب، عن مفاجأة بشأن علاقتها بالنجم سمير غانم.

وقالت سمية الخشاب خلال لقائها في برنامج “أسرار النجوم” من تقديم إنجي علي يعرض عبر إذاعة وقناة “نجوم F.M”، أن الفنان سمير غانم كان أول شخص يعطيها فرصة من خلال ظهورها في الفوازير.

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وقالت الخشاب خلال اللقاء، إن أول ظهور لها وأول عمل تقدمه كان خلال ظهورها في الفوازير معه. وحكت أنها شاركت في الفوازير وكان في كل يوم يتحدث عن بلد، وظهرت في حلقة الإمارات، وكان يشجعها وعندما يلتقي بها يذكرها أن أول ظهور لها كان معه.

يذكر أن سمية الخشاب شاركت في دراما رمضان الماضي في مسلسل “موسى” تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.