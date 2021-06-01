بعد نقل أشقائه للمستشفى دفعة واحدة.. شيرين توجه رسالة للجمهور

عدن - ياسمين عبد العظيم - طالبت الفنانة الكبيرة شيرين من جمهورها ومتابعيها الدعاء إلى أشقائها وذلك بعد نقلهم إلى المستشفى جراء تعرضهم لأزمة صحية.

ومن خلال تصريحات صحفية، قالت الفنانة شيرين إن شقيقها الأكبر تعرض الى الإصابة بكرونا يوم تشيع جثمان الفنان سمير غانم وتم نقلة الى المستشفى، وشقيقها الأخر والذي يكبرها أيضاً، تعرض الى أزمة وتم نقله الى مستشفى الهرم، وأتمنى ان يدعو لهم الجميع بالشفاء.

فيديو لـ دلال عبد العزيز من داخل غرفتها في المستشفى.. لقطات مؤثرة

أحلام تخضع لعملية جراحية تغير شكلها بالكامل.. والجمهور يرد: «بقت ياسمين صبري»

وكانت قد أكدت الفنانة شيرين أنها فكرت خلال الفترة الماضية في الاعتزال والابتعاد عن الفن بشكل نهائي، لعدد من الأسباب التي تعرضت لها مؤخراً.

وتابعت شيرين في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من الجيد أن يظهر جيل جديد من الفنانين لكنى أشعر أننا بدأنا نتعامل كخيل الحكومة، والوضع الآن أصبح “هات أي حد يلعب الدور”.