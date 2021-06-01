على طريقة محمد رمضان.. هيفاء وهبي تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة اللبنانية المتألقة هيفاء وهبي صورا لها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من خلال الصورة بإطلالة رياضية رشيقة وبجوارها سيارتها الـ “لامبورجيني”.

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وتفاعل مع الصور عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام، بالإعجاب والتعليقات الإيجابية.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قضت مؤخرا بإحالة القضية المتهم فيها محمد وزيرى، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي، بالنصب للجنة من الخبراء، لإعداد تقرير حولها، وإعداد تقرير بحصر أمواله وتركته لمعرفة الأموال التي تم اختلاسها وسرقها من الفنانة، كما أمرت المحكمة باستمرار حبسه على ذمة القضية.