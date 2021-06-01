الله أكبر.. الملك سلمان يصعق بن زايد ويعلن دخول بلاده الحرب رسمياً

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الرياض - روايدا بن عباس - أغلقت السعودية مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية، ما أدى إلى تأجيل رحلة إسرائيلية من مطار بن غوريون إلى دبي، منذ الساعة 9 صباحا، اليوم الثلاثاء، وفقا لقناة "13" العبرية.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية ووكالة "رويترز"، قد كشفتا في 30 أغسطس 2020، عن مصادرهما، أن السعودية وافقت على أن تجري رحلة شركة "إلعال" في 31 أغسطس 2020، من تل أبيب إلى أبو ظبي عبر أجواء السعودية.

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في حين كشفت مواقع لتتبع حركة الطائرات بأن طائرة "العال" الإسرائيلية التي تقل وفدا أمريكيا إسرائيليا من تل أبيب إلى أبوظبي دخلت المجال الجوي السعودي، في 31 لأغسطس 2020.

وأظهرت بيانات موقع "Flightradar24" أن رحلة طيران "العال" (إي.إل.واي971) عبرت الحدود الأردنية السعودية بعد حوالي 25 دقيقة من إقلاعها، متجهة إلى منطقة الجوف في شمال السعودية.

وكانت السلطات السعودية صادقت على مرور أول رحلة تجارية إسرائيلية إلى دبي، في نهاية نوفمبر الماضي، حيث أشارت وسائل إعلام إسرائيلية حينها، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن أن السعودية وافقت على أن تجري الرحلة التجارية الأولى في التاريخ من إسرائيل إلى الإمارات، عبر أجواء المملكة.

وأفاد موقع "i24 news" الإسرائيلي، في نهاية نوفمبر الماضي، بأن مصدرا أمريكيا أكد أنه تم حل قضية تصاريح الطيران لشركات الطيران الإسرائيلية في السعودية إلى الإمارات والبحرين بعد محادثات جاريد كوشنير وآفي بيركوفيتش، مع كبار المسؤولين السعوديين.

وحسب الموقع الإسرائيلي فإن "الأمريكيين تواصلوا مع السعوديين الذين أوضحوا أن طلب تصاريح العبور في المجال الجوي لم يتم توجيهه بشكل صحيح وطلبوا من الآن فصاعدا توجيه طلبات العبور عبر قنوات أخرى، وبعد توضيح الأمر، منحت السعودية التصاريح اللازمة للانتقال إلى الرحلات الجوية".

المصدر: "جيروزاليم بوست" + "رويترز" + "i24 news"

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