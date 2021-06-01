انت الان تتابع خبر قرار ملكي عاجل بخصوص زراعة وتصنيع وبيع التبغ بالسعودية والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - دعما للحقوق الصحية وحماية لها اتخذ المملكة تدابير عديدة للحد من بيع التبغ ومشتقاته .
وقد أعلنت هيئة حقوق الإنسان في السعودية رسمياً عن الآتي:
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- عدم بيع التبغ داخل وسائل النقل العامة،أو لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
- حظر زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته بالمملكة.
- منع الإعلان والترويج للتبغ بأي وسيلة.
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