انت الان تتابع خبر مفاجأة مدوية.. الأمير محمد بن سلمان يصعق عبدالملك الحوثي بظهور رسمي... والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - اخترق هاكرز سعودي موقع الإعلام الحربي التابع لميليشيا الحوثي اليمني ونشر صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على الصفحة الرئيسية.
وتداولت حسابات إخبارية سعودية على موقع "تويتر" صورة من موقع الإعلام الحربي الحوثي بعد اختراقه ونشر صورة الأمير محمد بن سلمان على صفحته الرئيسية.
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ويأتي اختراق موقع الإعلام الحربي الحوثي ونشر صورة الأمير محمد بن سلمان عليه، بعد أقل من 24 ساعة على نشره فيديوهات تزعم فرار القوات السعودية قبالة جازان.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب ميليشيا الحوثي على اختراق موقع الإعلام الحربي ونشر صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عليه.
جدير بالذكر أن الأمير محمد بن سلمان في أخر حواراته التلفزيونية قال عن الحوثي إن لديه نزعة عروبية ويجب عليه الحفاظ على اليمن، في إشارة إلى إمكانية السلم بين الجانبين.
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