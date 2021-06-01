انت الان تتابع خبر هذا هو الرئيس الوحيد الذي خدع الزعيم الليبي معمر القذافي وسرق منه... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حكم معمر القذافي ليبيا 42 عاما، واستطاع لأكثر من أربعة عقود أن يوظف كل التناقضات والصراعات على المستوى الداخلي والخارجي، وترسيخ حكمه وصناعة كاريزما لـ "إمبراطور"، لا يمكن نسيانه بدءا من لباسه، مرورا بنوادره، وانتهاء بمقتله.

قررت ليبيا في عام 1978 إرسال مركبات مدرعة، بما في ذلك دبابات من طراز "تي-55" (بولندية وليست سوفيتية الصنع)، مع كتيبة قوامها ثلاثة آلاف شخص، بالإضافة إلى قطع غيار وذخيرة، إلى أوغندا التي كان يحكمها الرئيس عيدي أمين.

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وكانت أوغندا تخوض حربا مع تنزانيا، حيث كان الجيش الأوغندي مسلح بأسلحة قديمة، مثل دبابات "أم-4 شيرمان" التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وتم استئجار سفينة فرنسية لنقل المعدات، وفي ربيع عام 1979 وبينما كانت السفينة الفرنسية التي تم استئجارها في طريقها إلى أوغندا، بالرغم من تلقى طاقم السفينة خبر يفيد بهزيمة جيش أمين، أمروا بمتابعة الطريق وتسليم المعدات إلى أنغولا.

ولم يكن لدا قبطان السفينة معلومات كافية حول تعقيدات الوضع الدولي آنذاك، دخلت السفينة ميناء ديربان في جنوب إفريقيا، وبعد أن علمت السلطات المحلية بالوجهة النهائية للبضائع، قررت مصادرتها.

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