انت الان تتابع خبر عاجل: التلفزيون اللبناني يعلن وفاة حسن نصر الله بعد نوبة اختناق في... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في نبأ صاعق هزت قناة الجديد اللبنانية الأوساط المحلية في لبنان والعربية أيضاً، معلنة عن وفاة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قبل قليل.

وقالت القناة في بيان رصده سياج بوست إن الأمين العام للحزب لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى التي كان يصارع فيها لأيام قبل أن يستسلم، مشيرة بأن الحزب لم يعلن النبأ بعد بانتظار ترتيب موقع خليفته.

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وكان نصر الله قد ظهر قبل أيام في كلمة تلفزيونية في محاولة لقطع شائعات تدهور صحته لكنه ظهر في حالة يرثى لها وكان يسعل بشدة.

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