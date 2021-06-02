انت الان تتابع خبر نبأ صاعق من قطر: الشيخ القرضاوي بين الحياة والموت والسلطات تنقله إلى... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فجرت مصادر إعلامية قطرية مفاجأة من العيار الثقيل معلنة دخول الشيخ القرضاوي إلى العناية المركزة بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وقالت المصادر إن الشيخ دخل قبل 3 أيام للمستشفى وإن وضعه تعرض لانتكاسة مفاجئة، لكنها لم تكشف سبب ذلك، في حين رجحت مصادر أخرى أنه مصاب بوباء كورونا كوفيد 19، في حين فاجأت الصفحة الرسمية للشيخ القرضاوي في تويتر الجميع بتأكيد دخول الشيخ إلى المشتشفى.

ليس الملك سلمان.. نجلة المرشد الإيراني "الخميني" تخلع قلب هذا الحاكم العربي بنبوءة جديدة: أيامك معدودة

نبأ صاعق: التلفزيون اللبناني يعلن وفاة حسن نصر الله بعد نوبة اختناق في العناية المركزة.. والتلفزيون يقطع البث ويذيع بيان طارئ (شاهد)

# .. الملك سلمان يهز المملكة بـ 12 قرار ملكي مدوي تضمنت الإطاحة بأمراء كبار في السعودية من مناصبهم (أسماء)

# .. ضبط مذيعة مصرية قامت بحركة "فاضحة" أمام الكعبة المشرفة خلال الدعاء لدلال عبدالعزيز ومطالبات بطردها من المملكة (فيديو صادم)

# الفنانة دلال عبدالعزيز تصحو من غيبوبتها وتباغت الطبيب بالسؤال عن زوجها سمير غانم فكانت المفاجأة

بالفيديو.. ضبط مغتربة يمنية في السعودية بالفعل الفاضح...

بسبب جسدها المغري للاعبين.. إستبعاد الحكمة التونسية...

متحرش جده: شاب يحاول اغتصاب امرأة مسنة بين زحام...

شاهد.. حسناء إماراتية تثير استغراب الإماراتيين بسبب...

شاهد.. يسرا في وصلة رق "ساخنة" مباشرة بعد مغادرتها...

بالصورة: فتاة عربية تتحدى أردوغان وتخلع كامل ملابسها...

مودل روز تتفاجأ في بث مباشر بدخول شاب وفي وضعية فاضحة...

شاهد.. فضيحة جديدة تلاحق هند القحطاني بسبب ثري قطري...

شاهد.. نادين نجيم لم تصبر على مرور أيام بعد رمضان...

بنت تحشش بنهار رمضان: فيديو قلب السعودية رأساً على عقب لفتاة مع شباب...

رهف القنون تفعلها وتنشر صورة

شاهد.. الراقصة صافيناز تقدم وصلة رقص "فاضحة" بملابس...

شاهد.. الراقصة صافيناز تقدم وصلة رقص "فاضحة" بملابس...

لكن الصفحة كتبت إن الشيخ خرج اليوم الأربعاء من المشفى بعد تحسن ملحوظ في أجهزته الحيوية.

أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.