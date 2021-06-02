انت الان تتابع خبر نبأ صاعق من قطر: الشيخ القرضاوي بين الحياة والموت والسلطات تنقله إلى... والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - فجرت مصادر إعلامية قطرية مفاجأة من العيار الثقيل معلنة دخول الشيخ القرضاوي إلى العناية المركزة بعد تدهور مفاجئ في حالته الصحية.
وقالت المصادر إن الشيخ دخل قبل 3 أيام للمستشفى وإن وضعه تعرض لانتكاسة مفاجئة، لكنها لم تكشف سبب ذلك، في حين رجحت مصادر أخرى أنه مصاب بوباء كورونا كوفيد 19، في حين فاجأت الصفحة الرسمية للشيخ القرضاوي في تويتر الجميع بتأكيد دخول الشيخ إلى المشتشفى.
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لكن الصفحة كتبت إن الشيخ خرج اليوم الأربعاء من المشفى بعد تحسن ملحوظ في أجهزته الحيوية.
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