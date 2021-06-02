شيرين عبد الوهاب ترد على شائعات انفصالها عن حسام حبيب بمفاجأة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بسبب معايدتها زوجها الفنان حسام حبيب بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت شيرين عبد الوهاب صورة رومانسية ظهرت فيها علاقتهما القوية بعد الشائعات التي انتشرت بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب خلال الفترة الماضية.

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وانتشرت معايدة شيرين مع صورة تجمعها بزوجها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على حسابها الشخصي بموقع “تويتر”، حيث وجهت رسالة رومانسية مؤثرة له.

وقالت شيرين عبد الوهاب: “كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، وكل سنة وأنت أماني وسندي ونجاحي وجاهي ومالي.. بحبك، بجد كلمة قليلة على إحساسي”، ونالت المعايدة تعليقات مميزة من قبل جمهورها خاصة مع الصور التي ظهر فيها علاقة الحب القوية.