زوجة محمد الشرنوبي تثير الجدل بصورة في أحضان زوجها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت راندا رياض، زوجة الفنان المتألق محمد الشرنوبي صورة لها برفقه زوجها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وبحسب ما جاء في الصورة، فقد ظهرت راندا رياض في الصورة بين احضان زوجها محمد الشرنوبي خلال قضاءهما العطلة الصيفية بجزر المالديف.

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يذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي مسلسل “كل ما نفترق” بطولة ريهام حجاج، آيتن عامر، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام، أحمد فهمي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج مصطفى أبو سيف.