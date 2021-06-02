بعد أيام من بتر قدمه.. قرار مفاجئ من طبيب الفنان شريف الدسوقي

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أيام قليلة من بتر ساق شريف دسوقي، يخوض «سبعبع» مرحلة التأهيل النفسي حاليًا، ولذلك قرر الأطباء منع الزيارات له.

الأسبوع الماضي، أجرى الفنان شريف دسوقي، عملية بتر ساق قدمه اليسرى، في أحد مستشفيات الإسكندرية، ثم تم نقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة.

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وفي آخر تطورات حالته الصحية اليوم، قال طارق دسوقي، شقيق شريف دسوقي في تصريحات صحفية إنَّ حالته الصحية شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يُجري حاليا بعض الفحوصات الطبية.

وأضاف طارق دسوقي، أنَّ حالة شقيقه النفسية تشهد تحسنًا كبيرًا، لكنه سيبدأ جلسات التأهيل النفسية نهاية الأسبوع الجاري، لذلك قرر الفريق الطبي المُعالج له، منع الزيارات نهائيًا عنه، لا سيما بعد توافد عدد من الفنانين لزيارته خلال الأيام الماضية.