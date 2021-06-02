حتى لا تعلم بوفاة سمير غانم.. هذا ما فعلته المستشفى في غرفة دلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة مؤثرة من خارج غرفة والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز التي ما زالت تعاني من تبعات فيروس كورونا المستجد وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

واحتوت الصورة التي نشرتها إيمي سمير غانم على خاصية «ستوري» بموقع إنستجرام على عبارة مؤثرة تم كتابتها على ورقة وعلقت أعلى الباب: «المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها اللهم أتم شفاءها على خير» في إشارة إلى عدم إخبارها بوفاة زوجها الفنان سمير غانم منذ أيام وذلك برغبة أسرتها.

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وما زالت الفنانة دلال عبدالعزيز تعاني من آثار إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بعد تلقيها العلاج وسلبية آخر مسحة لها، حيث انتقلت لها العدوى بالتزامن مع استعدادها للمشاركة في مسلسل «عالم موازي» من بطولة ابنتها دنيا سمير غانم والذي على إثره أصيبت وابنتها وزوجها الراحل الفنان سمير غانم.