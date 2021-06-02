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الرياض - روايدا بن عباس - حذر طبيب مصري كبير في جامعة عين شمس من سلوكيات خطيرة قد يرتكبها المواطن تؤدي إلى إصابته بالفطر الأسود، حيث تقوم هذه السلوكيات بإضعاف مناعته.

وأوضح رئيس أقسام أمراض الباطنة المناعة في جامعة عين شمس أشرف عقبة، أن يجب على المتعافين من كورونا عدم المبالغة في تعاطي الأدوية التي لها آثار جانبية ليست جيدة، مثل الكورتيزون، والمضادات الحيوية، وهي من الأشياء التي تسبب الإصابة بالفطر الأسود.

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خطأ قاتل يرتكبه المتعافون من كورونا ويؤدي لإصابتهم بفيروس "الفطر الأسود"

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وقال عقبة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، إن تغيير بروتوكول علاج فيروس كورونا ليكون هناك تنظيم لاستخدام مثبطات المناعة والكورتيزون، لكي تستخدم في الوقت المناسب، لأن بعض الناس يكون لديهم مجازفة، خاصة من يصفون بروتوكول كورونا خارج وزارة الصحة، ولذلك يجب أن يكون هناك تعميم في استخدام هذه الأدوية.

وتابع رئيس أقسام أمراض الباطنة المناعة في جامعة عين شمس، أن هناك دراسة لكل الأعراض الجديدة لفيروس كورونا، وأيضا التحورات التي حدثت، مشيرا إلى أن هناك أعراض مهمة يُعتمد عليها في تشخيص مرض كورونا، مثل الشم والتذوق، ودرجة الحرارة، ولكن ارتفاع درجة الحرارة لم يعد عرضا أساسيا في الفترة الأخيرة، وبعض الحالات تكون حرارتهم عادية، أو خفيفة، وهناك حالات تكون مصابة باحتقان في العين.

ولفت إلى أن المرض تأثيره على الجسد يكون عاما، مثل حالة الإعياء العامة وآلام في العضلات أكثر بكثير من الإصابة بالإنفلونزا.

وأوضح أن من أصيبوا بفيروس كورونا يمكنهم تلقي اللقاح بعد التعافي بحوالي شهر أو ثلاثة شهور، مشيرا إلى أن هناك دراسات مستمرة على الفيروس، وهناك توصيات جديدة بأن بعض الحالات تحتاج إلى جرعة ثالثة من اللقاح.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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