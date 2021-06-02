بعد أزمة صورتها مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف تصدم الجمهور بأول تعليق لها

عدن - ياسمين عبد العظيم - رانيا يوسف

في أول تعليق لها على حالة الجدل التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورتها مع رئيس نادي برشلونة الإسباني.

وقالت رانيا يوسف في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنها قبلت الضحك والهزار من متابعيها بعد نشرها الصورة مع رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا.

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وأشارت رانيا يوسف إلى أنها لن تقبل الإساءة والتحرش بها كما ورد في تعليقات بعض متابعيها، لافتةً إلى أنها ستتخذ خطوات قانونية ضد من وصفتهم بالمتحرشين.

وكتبت رانيا قبل قليل عبر حسابها: «قمة الوقاحة وقلة الأدب علشان صورة اتصورتها.. قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف على كلمة عادية إنما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه لمجرد إن واحدة ست شجعت الكورة أو بتتكلم عنها».

وتابعت: «متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده.. متحرشين ولازم يتفضحوا».

وأطلق بعض المتابعين لـ رانيا يوسف هاشتاج مسيئا لها بعد نشرها صورة مع رئيس نادي برشلونة ظهر اليوم وعلقت: «مع أجمد رئيس نادي في العالم».