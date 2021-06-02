انت الان تتابع خبر شاهد.. افتراس طفل سعودي من قبل 15 كلب يهز العاصمة الرياض.. والتلفزيون... والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - تعرض طفل سعودي لهجوم مميت شنته مجموعة من الكلاب الضالة، خلال ذهابه في نزهة مع أسرته، إذ تسبب هجوم الكلاب في تعرضه لنزيف حاد أدى إلى وفاته في حادث مأساوي.
ذكرت ذلك "قناة الإخبارية" السعودية، التي أشارت إلى أن الطفل توفي في منطقة الهفوف، إثر هجوم أكثر من 15 كلبا ضالا عليه.
|الدفاع المدني الإيراني ينهار أمام جحيم النيران في مصفاة طهران المشتعلة بعد انفجارها.. ووزارة الدفاع توجه اتهام رسمي لهذه الدولة وتتوعد برد ناري
حلا الترك تهز الوسط الفني بفيديو جريء وتقدم وصلة رقص "ساخنة" على شاطئ البحر (شاهد)
نبأ صاعق: آمال ماهر تصدم الجميع وتعلن اعتزالها الفن "رسمياً".. واتهامات تطال تركي آل الشيخ بإجبارها على ذلك (فيديو)
# .. الملك سلمان يهز المملكة بـ 12 قرار ملكي مدوي تضمنت الإطاحة بأمراء كبار في السعودية من مناصبهم (أسماء)
# .. ضبط مذيعة مصرية قامت بحركة "فاضحة" أمام الكعبة المشرفة خلال الدعاء لدلال عبدالعزيز ومطالبات بطردها من المملكة (فيديو صادم)
# الفنانة دلال عبدالعزيز تصحو من غيبوبتها وتباغت الطبيب بالسؤال عن زوجها سمير غانم فكانت المفاجأة
وقال والد الطفل للقناة السعودية إن الحادث وقع قبل نحو أسبوعين، مشيرا إلى أن الهجوم بدأ بكلب واحد قبل أن تتجمع بقية الكلاب على نجله وتحاصره.
وتسبب هجوم الكلاب في نزيف الطفل الذي تم نقله إلى المستشفى قبل أن يتوفى بها.
وشهدت مدينة الرياض، في مارس/ أذار الماضي، حادثا مشابها عندما نهشت كلاب ضالة جسد طفلة صغيرة لم تتجاوز أربع سنوات ما أدى إلى وفاتها.
أحداث اليمن والسعودية وأخبار الفن والمشاهير وأسعار العملات تجدها عبر صفحتنا على الفيس بوك.