انت الان تتابع خبر ليلة سقوط نتنياهو.. أول زعيم في المنطقة يحتفل بالإطاحة برئيس الوزراء... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لم يخفِ رئيس الاحتلال الإسرائيلي سعادته بعد الإطاحة برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس رؤوفين ريفلين هنأ زعيم حزب "يش عتيد" المعارض يائير لابيد بعد إنجازه المهمة الأصعب، في حين أبلغ الأخير ريفلين بنجاحه في تشكيل الائتلاف الجديد الذي سيحل محل حكومة بنيامين نتنياهو.

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وتفيد التقارير الإعلامية بأن لابيد تمكن من التوصل إلى التوافق مع الأحزاب الأخرى بشأن تشكيل الائتلاف، وذلك قبل ساعة تقريبا من انتهاء المهلة المحددة له بعد فشل زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو في هذه المهمة يوم 23 مايو الماضي.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة حظيت بموافقة القائمة العربية الموحدة وحزب "الأمل الجديد" بقيادة جدعون ساعر، إضافة إلى موافقة حزب "يمينا" بقيادة نفتالي بينت، الذي يعتبر أكبر شريك للابيد في الائتلاف.

ومن المقرر أن يتناوب الشريكان الرئيسيان في الائتلاف الجديد لابيد وبينت على رئاسة الوزراء بعد 12 سنة من رئاسة نتنياهو للحكومة الإسرائيلية.

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