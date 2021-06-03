انت الان تتابع خبر الإطاحة بأخطر مقيم في السعودية.. هذا ما كان يفعله منتصف كل ليلة دون... والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - تمكنت شرطة المنطقة الشرقية في السعودية، من القبض على وافد كسر زجاج مركبة أحد عملاء البنوك وسلب مبلغا ماليا قدره 50 ألف ريال من داخلها.
وذكرت الشرطة أن المتهم من الجنسية السودانية في العقد الخامس من العمر، وقد تورط أيضاً بسرقة مركبة لتنفيذ جرائمه في محافظة الدمام.
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وجرى إيقافه لاستكمال الإجراءات الاستدلالية الأولية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.
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