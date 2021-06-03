انت الان تتابع خبر انقلاب مفاجئ يهز سوريا ويهز كيان بشار الأسد من أحد أفراد عائلته.. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - توعد أحد أفراد عائلة رئيس النظام السوري بشار الأسد، بكشف أسرار متعلقة بالجرائم التي ارتكبها النظام السابق بقيادة حافظ الأسد، وبمساعدة أخيه رفعت، في فترة ثمانينيات القرن الماضي.

وخلال منشور على صفحته بـ "فيسبوك"، توعد فراس الأسد، ابن رفعت الأسد، عم رئيس النظام الحالي، بفضح جرائم العائلة الحاكمة في حماة وغيرها من المدن السورية.

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وأضاف أن تسريبه، الذي سيقدمه هدية للسوريين، يتضمن دلائل على قيام والده رفعت الأسد بقتل أكثر من ألف معتقل سوري خلف القضبان، إذ يرجح أنه يشير بحديثه هذا إلى مجزرة سجن تدمر.

وأوضح نجل رفعت الأسد أن تسريبه ذاك سيكون هدية لكل روح معتقل قضى على يد والده ونظام الأسد، ولكل امرأة حامل بقر بطنها في مدينة حماة، ولكل امرأة من دمشق اعتدى على شرفها جنود رفعت، ولكل سوري قتل ببراميل الأسد.... وشهدت الأيام القليلة الماضية مهاترات كلامية بين فراس وأخيه دريد، عبر الـ "فيسبوك"، بعد تعهد فراس بكشف وثائق تفضح جرائم كثيرة ارتكبها رفعت الأسد.

ويُعرف فراس الأسد بمعارضته لحكم ابن عمه بشار وسياسته الإجرامية في التعامل مع السوريين، وقد زادت لهجته ضد عائلته بعد قيام والده رفعت وأخيه دريد بانتخاب بشار الأسد ودعم حملته الانتخابية المزعومة.

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