انت الان تتابع خبر اليوم السودان وغداً لبنان.. العرافة التي صدقت معظم توقعاتها تصعق... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت المتنبئة اللبنانية ليلى عبداللطيف، الجدل من جديد بعدما قالت في أحدث توقعاتها بأنها ترى اليهود والإسرائيليين يتجولون في لبنان.

وقالت ليلى عبداللطيف بلقاء نشره الإعلامي اللبناني طوني خليفة على حسابه الرسمي على “يوتيوب”. ورصدته “وطن“: “شايفة الإسرائيلية أو اليهود عم يتمشوا بعدة دول عربية، وعنا بلبنان”.

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وتابعت: “مابحكي هلأ، كيف وليش وإيمتى مابعرف، الوقت ربنا بيحطه، بنشوفهم عم يجربوا يفوتوا”.

وحين سألها طوني خليفة ما إذا رأتهم يدخلون بشكل عسكري أم سياحة. أجابت عالمة الفلك: “لاء مش بشكل عسكري، ماقلت هيك، وبنشوف مسيحيو الشرق ومسلمي الشرق عم يحجوا بالقدس. وهاي قلتلك ياها من كم سنة”.

وبدت الصدمة ظاهرة على ملامح طوني خليفة والذي وصف ما توقعته بـ”الخطير”.

وتفاعل الناشطون مع توقعات ليلى عبداللطيف، ورجحوا إلى أنها تُلمح لانضمام لبنان إلى الدُول المطبعة مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان، وأشار بعضهم إلى أن المُتنبئة تُسرب مخططات على شكل تنجيمات، وتقول ما يُمليه عليها بعض السياسيون.

وكعادته، ارتدى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ثوب الفضيلة، وعلق على الفيديو بتغريدة قال فيها: “نتمنى رؤية الاسرائيليين يجولون في #بيروت واللبنانيين في أورشليم وحيفا وتل أبيب كسياح إن شاء الله”.

وكذلك علق الأكاديمي الإسرائيلي المثير للجدل، إيدي كوهين، بكل خبث على الفيديو قائلاً: ” اليوم الخرطوم وغدا بيروت”.

وفي سياق متصل، نفت ليلى عبد اللطيف أثناء اللقاء أن تكون توقّعت “نهاية لبنان في العام 2021″، مشيرة إلى أن التسجيل الذي يتمّ تداوله عبر وسائل التواصل لها هو “مركّب” من سلسلة من المقابلات الإعلامية التي أطلّت فيها أخيراً.

وقالت ليلى عبداللطيف عن توقّعها أن يتخطى الدولار 15 ألف ليرة، إنّ ذلك سيبقى لفترة من الزمن، قبل أن يعود إلى حدود الخمسة آلاف، وربما يثبت عليها.

كما توقعت ليلى عبداللطيف أن ينتهي وباء كورونا في لبنان في الشهرين الأولين من العام المقبل.

الجدير بالذكر أن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق إطاري للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية بوساطة أمريكا وفقا لما أعلنته الدول الثلاث، في 1 أكتوبر/تشرين أول الجاري، ورحبت الأمم المتحدة بالاتفاق.

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