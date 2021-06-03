انت الان تتابع خبر بعد أن دفع قيمة شقة مبلغ فلكي .. محمد الحوثي يشتري عمارة ضخمة بمبلغ... والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - كشفت مصادر محلية مطلعة في العاصمة صنعاء ان القيادي في ميليشيات الحوثي الإرهابية قام بشراء عدد كبير من العقارات في مناطق وأحياء مختلفة في العاصمة.
وقالت المصادر إن الحوثي بعد شرائه قبل أيام أكبر فيلا في صنعاء والتي تقع في حي البحث خلف جولة عمران، قام خلال اليومين الماضيين بشراء عمارة ضخمة يبلغ طولها سبعة طوابق وتقع على مساحة 20 لبنة في شارع عَمّان المتفرع من شارع الجزائر وسط العاصمة صنعاء.
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وأوضحت المصادر أن الحوثي اشترى تلك العمارة بمبلغ يزيد عن مليار ريال، مؤكدا أن سعر لبنة الأرض في تلك المنطقة يزيد عن 25 مليون ريال.
وأشارت المصادر والتي تعمل في مجال العقارات أن الحوثي سيواصل شراء العقارات والأراضي في صنعاء بمبالغ خيالية سعيا منه لتوسيع تمدده العقاري في مختلف المناطق.
وتساءل المصدر من أين يحصل الحوثي على كل تلك المبالغ الضخمة وبعملة الدولار أيضا.
يذكر أن عدد كبير من القيادات والمشرفين الحوثيين يقومون مؤخرا بشراء العديد من العقارات مما ساهم في ارتفاع أسعارها بشكل جنوني.
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