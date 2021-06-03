إيران تنهار وتعلن عن خسائر كبرى نتيجة الانفجار الهائل في العاصمة...

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الرياض - روايدا بن عباس - أفاد التلفزيون الإيراني باشتعال النيران في 18 خزانا في مصفاة نفط طهران حيث اندلع اليوم الأربعاء حريق كبير.
وأكد مدير طوارئ طهران بیمان صابریان أن سبب الحريق في مصفاة نفط طهران يعود إلى اشتعال النيران في خطوط الغاز المسال.
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وأشار إلى عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الحادث، مضيفا أن العديد من فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران.
بدوره، صرح المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى خالدي بأن الحريق أدى إلى اشتعال مخازن النفط في مصفاة طهران، ما دفع السلطات إلى إرسال عشر سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.
في غضون ذلك، نفت إدارة المصفاة وجود أي عمل تخريبي وراء الحريق، مشددة على أن سبب الحادث يكمن في عطل فني.
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