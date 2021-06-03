انت الان تتابع خبر في ساعة الفجر.. بن سلمان يباغت وزير الدفاع الأمريكي باتصال هاتفي... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - باغت ولي العهد السعودي وزير دفاع المملكة، الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، طالباً منه إجراءات عملية لتأمين المملكة بعد تصاعد خطر الحوثيين.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في اتصال مع ولي العهد السعودي، وزير دفاع المملكة، الأمير محمد بن سلمان، التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية في الدفاع عن أراضيها.

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وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن أوستن أجرى الأربعاء مكالمة مع بن سلمان حيث بحثا الأوضاع الأمنية الإقليمية وخاصة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن.

وأفاد كيربي بأن الطرفين استعرض كذلك "الجهود الثنائية الحالية الهادفة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للسعودية".

وفي هذا السياق أكد وزير الدفاع الأمريكي لولي عهد السعودية على التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها وشعبها.

المصدر: "رويترز"

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