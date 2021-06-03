يحدث الآن.. إنفجار مدوي يهز المملكة ومقتل عسيري والقحطاني.. ورئاسة...

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الرياض - روايدا بن عباس - أحيت رئاسة أمن الدولة في السعودية، اليوم الأربعاء، ذكرى استشهاد 11 فردا من رجال الأمن، في تفجير إرهابي.

وقالت أمن الدولة عبر حسابها بتويتر : ” في مثل هذا اليوم من عام ١٤٣٦هـ ، استُشهد أحد عشر فرداً إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد قوات الطوارئ الخاصة في منطقة عسير.”

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وأوضحت أن الشهداء هم: وكيل رقيب سلطان محمد أحمد الشهراني – وكيل رقيب أحمد موسى علي الربعي – وكيل رقيب عيد ماطر مبارك الشهراني – و?یل رقیب مفرح علي أحمد عسيري – وكيل رقيب عبدالله أحمد عبدالله عسيري – جندي أول مشعل علي مغرم العسيري – جندي أول ممدوح مسفر محمد الحارثي – جندي أول عبدالله عائض عبدالله آل سعد – جندي أول عبدالعزيز عبدالله يحي بن مشراف – جندي أول فلاح جابر سعد القحطاني – جندي أول عمر أحمد عمر عسيري.

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