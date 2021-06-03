بعد ربع قرن من عرضه.. مصطفى شعبان يرد على سؤال حيّر جمهور مسلسل الحاج متولي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرّض الفنان مصطفى شعبان إلى الانتقادات من أحد مُشاهدي مسلسل «الحاج متولي»، حول جانب من شخصية «سعيد»، التي قدّمها بالعمل الدرامي، إذ لفت إلى عدم اقتناعه بالعلاقة التي جمعت «سعيد» بـ«سميرة»، وهي الفنانة نورهان، وكيف استطاع إخفاء معلومات عن والده الحاج متولي بالمسلسل منعًا لمعرفة سميرة بأنه ابن رجل ثري.

من هنا، شارك الفنان بالتعليق عبر صفحته عبر «فيسبوك»، الذي جاء خلاله: «إزاي في مسلسل الحاج متولي سميرة معرفتش إن سعيد ابن الحاج متولي مع إنه كاتب اسمه على المحل غير كده مثلا وهما بيمتحنوا مبيشوفوش أسامي بعض.. كمان هي اللي جابتله نتيجته».

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ويرد «شعبان» مُعلقًا على التساؤل ضاحكًا: «المخرج عاوز كده»، يذكر أن المسلسل من الأعمال التي لم ينساها الجمهور رغم مرور سنوات طويلة على عرض العمل الدرامي، الذي عُرض عام 2001، وهو بطولة الفنان الراحل نور الشريف، والفنانات ماجدة زكي وغادة عبدالرازق وسمية الخشاب.

وتدور أحداث المسلسل حول «متولي» وهو رجل يبدأ حياته من الصفر، حيث يعمل لدى تاجر أقمشة يثق به كثيرًا، وبعد وفاة التاجر يتزوج متولي من أرملته وينجب منها، لتتوفى هي، ويدير هو الثروة كلها، حتى يصبح من أكبر التجار في المنطقة، لتتوالى بعدها زيجاته الواحدة تلو الأخرى.