ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل في أحدث ظهور لها.. والجمهور يرد: «نسيتي البنطلون»

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت ملك عوض ابنة الفنانة المتألقة رانيا فريد شوقي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ملك عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، صورة لفتت الأنظار إليها.

بعد أزمة صورتها مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف تصدم الجمهور بأول تعليق لها

حتى لا تعلم بوفاة سمير غانم.. هذا ما فعلته المستشفى في غرفة دلال عبد العزيز

وظهرت ملك عوض خلال الصورة بإطلالة جريئة، خلال حضورها إحدى حفلات الزفاف.

وشاركت «ملك» متابعيها عددا من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، ظهرت خلالها بفستان فضي لامع، ذو فتحة كبيرة من منطقة الصدر، وقصير فوق الركبة كشف عن ساقيها، مع وضع الماكياج اللافت.