وقعت الكارثة.. جمرة جهنم تدك المملكة: نار الأرض تظهر في أول مدينة...

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الرياض - روايدا بن عباس - حذرت السلطات السعودية جميع المتواجدين في مكة المكرمة بأخذ الاحتياطات اللازمة بعد ارتفاع مرعب وغير مسوبق لدرجات الحرارة.

وكشف عبد الله المسند، أستاذ المناخ السعودي، إن مكة المكرمة (عرفات) سجلت حرارة 48.2 درجة مئوية، كثاني أعلى مدينة بالعالم في درجة الحرارة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وقال عبد الله المسند، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، في "تويتر": "درجة الحرارة في يونيو في الرياض عادة متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يراوح بين 41 و42 درجة مئوية، ونادرا ما تنخفض إلى أقل من 39 درجة مئوية، أو تتجاوز 44".

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