شكرا لاهتمامكم بخبر هذا ما فعله محمد رمضان بعد قرار التحفظ على أمواله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - صدمة جديدة تعرض لها الفنان محمد رمضان، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلانه عن تحفظ الدولة على أمواله في البنوك.

وفي أول تعليق له، قال محمد رمضان:” أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي”.

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وفاجئ الفنان محمد رمضان، جمهوره بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، يعلن فيه تحفظ أحد البنوك على أمواله.

وذكر رمضان في الفيديو أنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد البنوك يخبره فيه أن الدولة تحفظت على أمواله لدى البنك، دون أن يذكر رمضان السبب وراء ما جرى ومدى صحته.

وأشار رمضان أنه رد على موظف البنك قائلا: “أنا وفلوسي وبيوتي ولحم اكتافي ملك بلدي.. وملك أهل بلدي”، ليخبره الموظف أنه أطلعه على الأمر كي لا يقع في موقف محرج حال استخدام البطاقات الشرائية ولا يجد فيها رصيد.

فرد عليه رمضان بأن الأشخاص الذين ينتمون إلى الطبقة الشعبية عادة ما يحتفظون بأموال في منزلهم تعادل ما يضعونه في البنوك، ليختتم الفيديو قائلا “مستورة.. صباح الخير يا مصر”.

وكتب رمضان عبر صفحته قائلا: “أنا ومالي ملك بلدي وأهل بلدي.. اللهم لا اعتراض”، دون أن يذكر تفاصيل أكثر عن الواقعة وما إذا كان يتحدث بجدية أم أن هناك تفاصيل أخرى عن الواقعة.

وحول تفاصيل تحفظ أحد البنوك على أموال محمد رمضان، قال مصدر رفيع المستوى بالبنك المذكور بفيديو الفنان محمد رمضان، إن البنك ما زال يبحث في قوائم العملاء المتحفظ على أموالهم، خاصة أن البنك تأتيه قائمة بهؤلاء العملاء وقد تضمن المئات.

وأضاف المصدر، أنه من الطبيعي إرسال بلاغ من النيابة العامة أو مكتب النائب العام في حالات التحفظ على الأموال داخل البنوك وغالبا ما يتم الاعلان عنها قبل ابلاغ البنوك

وتابع «نحن نبحث الآن على اسم محمد رمضان سواء بالاسم الفني أو غيره للتأكد من القائمة خاصة انه لم تبلغنا الجهة المعنية بما نشره محمد رمضان في الفيديو».

يذكر أن محمد رمضان، شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل موسي، وشاركة في البطولة عدد من نجوم الفن من بينهم سيد رجب وسمية الخشاب وهبة مجدي.