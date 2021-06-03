انت الان تتابع خبر هروب أخطر مطلوب أمني بالمملكة في عملية هوليودية..وسكان المنطقة في... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تمكن أخطر مطلوب أمني بالمملكة من الهروب أثناء ترحيله في أحد الدوريات ودخل في منطقة مأهولة مما تسبب في نشر حالة من الذعر والهلع بالمنطقة.

وبحسب صحيفة صدى الالكترونية تمكن مواطن في العقد الرابع من العمر 49 سنة من الهروب أثناء ترحيله، مشيرة إلى أن المتهم على قائمة المطلوبين في المملكة وصادرة بحقة أحكامًا قضائية نهائية غيابية.

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وأضافت المصادر أن المتهم مطلوب جنائي خطير وقد صدرت في حقه أحكامًا بإطلاق النار والاستيلاء على مركبات بالقوة وهو يمثل خطرأ على المواطنين.

وتمكن المتهم في عملية هوليودية بالترتيب مع سائق شاحنة لاعتراض الدورية التي تقله والاصطدام بها ليستطيع القفز من عربة الشرطة أثناء ذلك.

ونظرًًا لقفزه من السيارة أثناء سيرها فقد سقط على رأسه وأصيب بعدة جروح في جسده مما لم يمكنه من الهروب بعيدًا ودخل في أحد منازل المنطقة .

وأفادت الشرطة أنها تمكنت من إلقاء القبض عليه والقيام بإسعافه في إحدى المستشفيات والتحفظ عليه لحين ترحيله لقضاء عقوبته على جرائمه.

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