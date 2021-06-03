الموت يفجع الوسط الفني بوفاة فنانة شهيرة.. وهذه آخر كلماتها قبل الرحيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة تحيه حافظ بعد صراع مع المرض، إثر إصابتها بورم علي البنكرياس أدي إلي خلل بجميع وظائف الجسم.

ووفقًا لما ذكرته نقابة المهن التمثيلية، فإن الفنانة الراحلة قالت «في آخر كلمات لها قبل رحيلها» عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله والشكر لله، شكرا أصدقائي الأعزاء، للأسف الشديد ما زلت مريضة بعد الإشاعه و الرنين والتحاليل، وجدوا الأطباء ورم حميد، الحمدلله علي البنكرياس».

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وأضافت: «ورم حجمه كبير، ضغط على الكبد، مما أدي إلي ارتفاع عالي جدا في نسبة الصفراء لدي، فاضررت إلي إجراء عملية منظار، وتركيب دعامتين، لروفع الورم عن الكبد، ومازلت أتألم، وتعابنة جدا، لأن الورم والدعامات عاملين ضيق وانسداد، وبالتالي لاأكل وأخذ مسكنات لكي لا أشعر بآلام».

وطالبت تحية من جمهورها الدعاء لها قائلة: «أسأل الله العظيم رب العالمين أن يشفيني ويشفي كل مريض يارب العالمين و اسألكم الدعاء لي ولكل مريض، شكرا من كل قلبي، احبكم وتأثرت بسألكم واهتمامكم .. ودعاءكم لي بظهر الغيب.. أدعوا الله أن يديم عليكم الصحة والعافية لكم ولأسرتكم واختتمت: «والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين».