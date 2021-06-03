أمير قطر يتجاهل أردوغان ويستفز الأتراك بتصريح صادم: هذا الحاكم...

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الرياض - روايدا بن عباس - وجهت دولة قطر رسمياً الشكر لزعيمين عربيين واعتبرت أن جهودهما كان لها الفضل في وقف الحرب الآثمة على قطاع غزة الفلسطيني.
وفي بيان رسمي صدر عن خارجية قطر وجهت قيادة البلد الشكر لكل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني.
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ودخلت الهدنة حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة وتوقفت كافة الأعمال القتالية بين إسرائيل وقوات المقاومة الفلسطينية.
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