تتطور مفاجئ في الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت مصادر طبية عن تفاصيل جديدة بشأن الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز وأنها شهدت تحسنا في الساعات الماضية.

وتابعت المصادر أن الحالة الصحية للفنانة، شهدت تطورات إيجابية متعددة في الساعات الماضية، وأن الأطقم الطبية المشرفة على علاجها، يواصلون متابعتها لحظة بلحظة، لحين تماثلها للشفاء.

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يأتي ذلك عقب مكوث الفنانة في المستشفى لفترة تزيد عن شهر، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مع حرص ابنتيها وزوجيهما، على إخفاء خبر وفاة الفنان سمير غانم، بناءً على نصيحة طبية، حتى لا تسوء حالتها.

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم، نشرت صورة لوالدها سمير غانم، برفقة والدتها دلال عبد العزيز، وناشدت الجمهور بالدعاء لهما قائلة، «بحبكم أوي، ربنا معانا، وربنا كبير».