لقطات غريبة من حفل زفاف ابنة عصام الحضري.. والجمهور يرد: «مولد سيدي العريان»

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفل عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق بحفل زفاف ابنته شدوى، وذلك بأحد الفنادق الكُبرى في القاهرة.

وحرص عدد كبير من نجوم المجتمع، أبرزهم جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الراحل حسني مبارك، والذي جرص على الحضور بسبب علاقته بعصام الحضري.

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وتألقت «شدوى» بفستان زفاف غير تقليدي، جاء باللون الذهبي اللامع، كما تميز بكونه قصير، مع اكستنشن طويل من الخلف، وأكمام طويلة.

واعتمدت ابنة الحضري، على تسريحة شعر مرفوعة «ديل حصان» مع هيدبيس لامع، مرصع بالفصوص.

ولاقت اللقطات التي انتشرت من الفرح على مواقع التواصل الاجتماعي موجة حادة من الانتقادات، حيق عبر قطاع كبير من المتابعين عن مدى استغرابهم من بعض الفقرات في الحفل.

وعلق بعض النشطاء على مواقع التواصل منتقدين عصام الحضري، حيث قال Ahmed_loly تعليقًا على الفيديو: «مولد سيدي العريان»، وقالت لبنى: «إيه يا جماعة اللي انتو عاملينه ده؟».