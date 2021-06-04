هذا ما لم يكن الملك سلمان يحسب حسابه: أردوغان يباغت العاهل السعودي...

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الرياض - روايدا بن عباس - أعلن وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو، عن نية أنقرة إنشاء قاعدة في شمال العراق للسيطرة على الوضع قرب حدودها الجنوبية.

ونقلت وسائل إعلام تركية، الجمعة، عن صويلو إشارته، خلال اجتماع للجنة الإدارية المركزية والمجلس التنفيذي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إلى الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لمنطقة متينا في شمال العراق، التي أطلق فيها الجيش التركي مؤخرا عملية عسكرية جديدة، موضحا أن هذه المنطقة تقع على مقربة من جبال قنديل بشمال العراق، التي تعد من أهم معاقل "حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا.

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وقال الوزير التركي: "عملياتنا في شمال العراق ستتواصل، وتعد منطقة متينا مكانا مهما. وعلى غرار ما فعلناه في سوريا، سننشئ هناك قاعدة، وسوف نسيطر على المنطقة".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أن العمليات ضد "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق مستمرة دون توقف، ضمن إطار عمليتي "مخلب البرق" و"الصاعقة"، بالإضافة إلى عمليات الكشف عن الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة وتدميرها.

المصدر: HABER 3 + الأناضول

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