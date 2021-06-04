أحمد الفيشاوي يثير الجدل بصورة جديدة في أحضان زوجته (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل أثارها الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك بعد نشره صورة جديدة تجمعه بزوجته نادية الكامل.

ووفقًا لما جاء في الصورة التي نشرها «الفيشاوي» عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، فقد ظهر الفيشاوي في أحضان زوجته.

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وكتب: ” بحبك أوي يا نادية” وتفاعل معه عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، ولاقت الصورة اعجاب جمهوره.

وأعتاد الفيشاوي على الظهور برفقة زوجته، في إطلالات مختلفة تخطف الانظار دوما.

يذكر أن الفيشاوي قد شوَّق جمهوره قبل لأغنية راب جديدة يستعد لطرحها، ونشر فيديو له من داخل الستوديو، وهو يغني مقطعا منها، وأعلن تأجيل طرح الأغنية حدادًا على وفاة نجم الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم.

فيلم “ريتسا” تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأمير المصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بينها.