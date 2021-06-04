بـ «المايوه».. صافيناز تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الراقصة الأرمينية صافيناز جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورمن أحدث ظهور لها.

ونشرت ​صافيناز​ صور ومقاطع فيديو مثيرة لها في صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ابنة رانيا فريد شوقي تثير الجدل في أحدث ظهور لها.. والجمهور يرد: «نسيتي البنطلون»

الموت يفجع الوسط الفني بوفاة فنانة شهيرة.. وهذه آخر كلماتها قبل الرحيل

واختارت صافيناز الاسترخاء على البحر يوم الأحد في ​شرم الشيخ​ والاستمتاع بأشعة الشمس لتكتسب السمرة وبالتبرد بمياه البحر من الحر الشديد.

وشاركت صافيناز مقطع فيديو التقطته على طريقة السيلفي واستعرضت فيه جسدها بدءاً من وجهها وصدرها وحتى أسفل خصرها وهي مرتدية بيكيني أسود واعتمرت قبعة من القش لتقيها الحرارة وعلقت عليه :”فلفل شطة ولا لأ؟.

وكانت طرحت صافينا زأغنية “كلو حلو”، التي قدمتها على طريقة الديو مع الفنانة المصرية منة عطية، خلال شهر آذار/مارس عام 2021.