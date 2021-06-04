شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. بنت عصام الحضري اكتسحت صافيناز في الرقص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل زفاف شدوى عصام الحضري، نجلة عصام الحضري نجم منتخب مصر السابق.

وظهرت شدوى عصام الحضري في الفيديو وهي تؤدي وصلة رقص برفقة عدد من الحضور من أصدقائها وأصدقاء العريس.

واحتفل نجم منتخب مصر السابق عصام الحضرى، بزواج “ابنته شدوى” فى حفل زفاف يقام حاليا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور أهالى العروسين وعدد من نجوم الكرة المصرية ونجوم الفن.

وكان السد العالى عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر الأسبق، احتفل بخطوبة ابنته شدوى، فى ديسمبر الماضى، حيث انتشرت مقاطع فيديو وصور من الخطوبة، التى أقيمت مساء اليوم الخميس، بخطبتها فى حفل صغير بفيلا السد العالى فى أكتوبر، وسط حضور عدد من أهل وأصدقاء العروسين.