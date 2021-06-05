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الرياض - روايدا بن عباس - شهدت عاصمة خليجية أنباء كارثية خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تصاعد معد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا لنسب عالية.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 23 وفاة بسبب “كوفيد- 19″، في أعلى حصيلة يومية، بالإضافة إلى زيادة في الإصابات بفيروس كورونا غير مسبوقة.

عاصمة خليجية تصحو على الكارثة: كورونا يضرب بقوة ويسجل أرقاماً مرعبة في 24 ساعة والقتلى بالعشرات.. والسلطات تتحرك لفرض حظر شامل

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وسجلت البحرين، التي يبلغ عدد سكانها 1.7 مليون نسمة، أمس، 3177 إصابة جديدة بكورونا و11 وفاة، ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 218 ألف إصابة وما يزيد على 800 وفاة.

وقالت السلطات، في وقت سابق، إنها “ستوسع نطاق حملة التطعيم لتشمل المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما”.

وقصرت البحرين الأسبوع الماضي، دخول معظم الأماكن العامة على الحاصلين على تطعيم ضد الفيروس، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الإصابات التي عزتها إلى التجمعات الكبيرة في المنازل خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

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