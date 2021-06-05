شاهد..تسريب أول صورة للرئيس الراحل "صالح" عقب إخراجة من بين ركام مسجد...

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الرياض - روايدا بن عباس - نشرت قناة "اليمن اليوم" عقب تفجيرات مسجد النهدين الملحق بدار الرئاسة بصنعاء صورة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وقالت القناة انها التقطت بعد دقائق قليلة من لحظة العمل الارهابي الذي حدث في جامع دار الرئاسة اليمنية .

شاهد..تسريب صورة للرئيس الراحل "صالح" عقب إخراجة من بين ركام مسجد النهدين.. كان بين الحياة والموت

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وتظهر الصورة الرئيس الراحل وهو في حالة سكون تام مستلقيا على سرير طبي حيث كان لايزال فاقدا للوعي.

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