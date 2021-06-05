انت الان تتابع خبر ترامب يرعب العالم ويعلن عودته إلى البيت الأبيض من جديد .. أحداث... والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نقلت تقارير إعلامية أمريكية عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تصريحات خطيرة يقول فيها إنه سيعود إلى البيت الأبيض بعد 3 أشهر.

نفت لارا ترامب زوجة ابن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التقارير الإعلامية التي قالت إن الرئيس السابق أخبر مقربين منه أنه سيتم تنصيبه رئيسا في شهر أغسطس المقبل.

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وقالت لارا ترامب: "على حد علمي، لا توجد خطط لتواجد دونالد ترامب في البيت الأبيض في أغسطس.. لكن ربما هناك شيء لا أعرفه".

وأضافت: "أعتقد أن الكثير من الناس ينشغلون بشيء ما لمجرد أنه ربما لم يكن هناك ما يكفي من الضغط من الجانب الجمهوري. لذا لا، لم أسمع أي خطط لتنصيب دونالد ترامب في البيت الأبيض في أغسطس".

وكانت مراسلة صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ماغي هابرمان، قالت في تغريدة عبر "تويتر" إن ترامب أخبر عددا من الأشخاص الذين يتواصل معهم بأنه يتوقع إعادته إلى منصبه بحلول ذلك الوقت، مبينة أن حديث ترامب ربما يكون مرتبطا باحتمالية صدور حكم بشأن لائحة اتهام جنائية ضده في مانهاتن.

المصدر: The Hill

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