القصة الكاملة لاعتداء أحمد سعد على شاب في محطة وقود (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشور لإحدى الناشطات تدعى نيهال سليمان، تحدثت فيه عن خناقة للفنان أحمد سعد.

وكشفت الناشطة من خلال المنشور تفاصيل الخناقة وواقعة تعدي الفنان أحمد سعد، على أحد الشباب داخل محطة وقود.

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وجاء المنشور علي النحو التالي: «النهارده كنت في بنزينة إمارات مصر جنب داون تاون وشوفت شاب صغير في العشرينات كان معدي من ورا عربية BMW x5/6 بيضة والعربية كانت بترجع بسرعة كانت هاتخبط الولد، فالولد كرد فعل طبيعي قاله «خلي بالك وانت راجع يا حبيبي»، واتضح إن اللي كان راكب العربية الفنان أحمد سعد راح عليه وقاله «بتكلم مين كده يلا؟».

وأضافت الناشطة في المنشور: «الولد رد عليه قاله «يلا؟ بكلمك أنت»، وطبعاً الكلام ما جاش على هوا ولا على كرامة أحمد سعد اللي ضرب الولد بالقلم قدام أمه وأخته والناس كلها في البنزينة، ووقعه ع الأرض قدام عربيتي بالظبط وقطع له تيشرته، وكرد فعل طبيعي مني أنا وأختي حاولنا نوقفه بالكلام فرد علينا بشتايم قذرة جداً وابتسملنا ومشي بالعربية، الموقف ده بينلي قد إيه إحنا بندي قيمة لأشخاص ماتستاهلش وبنسيبهم يعيشوا وسطينا عادي جداً».

وقامت الفتاة، بإضافة تحديث لمنشورها، وقالت إن أحمد سعد، اعتذر للشاب بعد ضربه وتمزيق التيشيرت له، لافتة إلى أنها لن تترك حقها مع المطرب، لأنه قام بسبها.

وكتبت الفتاة، في التحديث الجديد لمنشورها: «تحديث: الشاب اللي الفنان اعتدى عليه كلمنا وعرفنا منه إنه رجع له واعتذر له إنه ضربه والموضوع خلص.. بس بالنسبة لي الموضوع ماخلصش وأنا بحكي موقف شوفته وتم التعرض عليا أنا وأختي فيه بالشتيمة، فالبوست هايفضل موجود لحد ما البلطجي ده ياخد عقابه».