أمريكا تباغت حاكم عربي للتدخل فوراً لإنهاء الحرب في اليمن والأخير...

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الرياض - روايدا بن عباس - بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، باتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الجهود لوقف إطلاق النار في اليمن.

وأكّد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف الحرب والعمليات العسكرية بما يفسح المجال للحلول السلمية بين أطراف النزاع عبر المفاوضات والحوار المباشر بينها.

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وأشارت المباحثات، إلى أهمية وأولوية دخول المواد الانسانية والحياتية للشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وسيادة أراضيه، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.

وخلال الفترة الأخيرة، برز دور سلطنة عمان بشكل كبير وفعال، في المشاورات الجارية في المنطقة، والتي تقودها الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، بهدف وقف إطلاق النار في اليمن، والتوصل إلى حل لإنهاء النزاع.

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