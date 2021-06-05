حقيقة زواج صافيناز من «أسد مصر».. وردها يفاجئ الجميع (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد بعد تداول صورة للراقصة الأرمينية صافيناز أثارت التساؤلات حول زواجها مرة أخرى.

وردًا على تلك الحالة من الجدل، قررت صافيناز التعليق لأول مرة على حقيقة زواجها عقب الأخبار التي تم تداولها في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وشاركت الرقصة الاستعراضية صافيناز جمهورها صورتين عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، وهى تقف مع أحد أًصدقائها، معلقة على الصورة: «أسد مصر».

وقالت صافيناز: “يا جماعة أنا ماقولتش إني اتجوزت ولا صرحت بالخبر ده، أسد مصر كابتن شندي أنا بحبه من مواقفه على مدار سنين دايما في ضهري، واللي قريب منه عارف إنه جدع مع الكل.. أسد مصر”.