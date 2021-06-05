الملك سلمان يفاجئ الوافدين اليمنيين في المملكة بأغرب قرار ملكي

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الرياض - روايدا بن عباس - أنهيت إجراءات تفريغ الشحنة الثانية من منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية إلى اليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مصافي عدن، بكميات بلغت 70 ألف طناً مترياً من الديزل، و40 ألف طناً مترياً من المازوت.

وكانت الدفعة الثانية وصلت، الخميس المنصرم إلى ميناء الزيت في عدن لتوزيعها على المحطات التي بدأت بالاستفادة من المنحة، بما أسهم في تقليل الانقطاعات الكهربائية بمحافظة عدن بشكل ملحوظ.

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يذكر أنه جرى في بداية يونيو فحص جاهزية المحطات المستفيدة التي تعاني من تراجع قدرات التوليد فيها بسبب ضعف المولدات، ضمن آلية عمل المنحة التي توفر دفعات شهرية مجدولة بحسب الاحتياج المقدم من الحكومة اليمنية.

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