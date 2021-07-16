نقابة المهن التمثيلية تكشف موقفها بعد تصريحات حلا شيحة المثيرة للجدل

أثارت تصريحات الفنانة حلا شيحة بعد تبرؤها من المشاهد التي جمعتها بالقنان تامر حسني في كليب أغنية “بحبك” الكثير من الجدل، خاصةً بعد وصفها للفن بأنه باطل.

وكلان الكثير قد تسائل عن موقف نقابة المهن التمثيلية من تصريحات حلا شيحة، وهل سيتم مقاضاتها على هذه التصريحات ومحاسبتها بعد أزمتها الأخيرة مع الفنان تامر حسني.

أكد شعبان سعيد، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، أن ما قمت به حلا شيحة يسيء للفن ولزملائها في المقام الأول، ولا يجوز أن تقوم بالإضرار بزملائها الفنانين المشاركين في العمل.

وأضاف ” عندما قررت الاعتزال كان قرارها واحترمه الجميع، وعغندما عادت كان ذلك بإرادتها أما عن موقف نقابة المهن التمثيلية فيُسأل عنه أشرف زكي النقيب وهو القائم والمسؤول الأول عن اتخاذ قرارات بشأنها”.

وتابع “أما فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بصناع العمل وزملائها الفنانين المشاركين في العمل فلكل منهم الحق في أن يقيم دعوى تعويض مدني ضده، يثبت فيه الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، والمحكمة المدنية هي التي تفصل في هذا الشأن في النهاية”.

كشف أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، موقف النقابة من هذه الأزمة حيث قال ” لا مكان ل، حلا شيحة في النقابة”.