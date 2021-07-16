رانيا محمود ياسين تستعيد ذكرياتها وتوجه رسالة لوالدها الراحل

قامت الفنانة رانيا محمود ياسين ، بنشر صورة مجمعة فيها مجموعة من الصور لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين، لتشارك جمهورها ومتابعيها ذكرياتها مع والدها، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث قامت الفنانة رانيا ياسين، بنشر عدد من الكلمات مع الصور داعية لوالدها قائلة: “أبي الغالي كم افتقدك كثيرا.. الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته.. جمعتك في جنات النعيم في صحبة الأخيار والصديقين والأنبياء والشهداء.. جمعة مباركة عليكم.. ربنا يتقبل منكم صالح الأعمال ويرحم جميع أمواتنا ويسكنهم فسيح جناته”.



يذكر أن آخر أعمال رانيا مسلسل “فالنتينو” من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو

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