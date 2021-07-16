بعد وفاة شقيقه.. رامي صبري يناشد الرئيس السيسي لهذا الأمر (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - رامي صبري

قام الفنان رامي صبري ، بنشر منشور جديد له بعد وفاة شقيقه الشاب طارق صبري، وذلك ليشارك جمهوره ومتابعيه، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”فيسبوك”.

حيث كتب الفنان رامي صبري:”أولاً شكر الله سعيكم جميعاً كتر الف خيركم على المواساه و وقفكم جنبنا فى الوجع اللى شُفناه وفقدان أخويا الغالى

كريم صبرى “.

وأضاف قائلا:”ثانياً .. أنا بناشد سيادة / الرئيس عبد الفتاح السيسى ب إسم الإنسانية وبصفته أب لكل شاب مصرى و بناشد دولتنا المصرية العظيمة ب قوانينها وأحكامها العادله”.

وتابع قائلا:” اللى بتحمينا من شر الكلمة الخبيثة والأذى النفسى وبطلُب من المجلس الأعلى للصحافه والإعلام ومجلس النواب إن يتم وضع حد للتجاوزات التى تقع علينا من كل من إستباح الخوض فى حياتنا الشخصية و وضع قوانين أو تفعيلها إن كان هُناك قوانين أجهل بها وتوقيع عقوبات على كُل من يتجاوز ويتدخل فى أدق تفاصيل حياتنا الشخصية الخاصة كّمواطنين مصريين مثل أى أسرة مصرية لها الحق فى الحفاظ على خصوصياتها وعدم التعدي على خصوصياتها وأسرارها بالشكل المُسىء المُتدنى والتشهير الغير قانونى الذى تعاملت بيه .

واستكمل قائلا:”بعض المُنتديات والمواقع الإخبارية فى وفاة أخى كريم صبرى لم يرعوا حُرمة الميت ولا مشاعر أم وأب وتشهير غير مُبرر بسمعة أخى كريم وبالتابعية سمعة أسرتى الكريمة فى عز أوجاعنا ومصيبتنا، بدل مُن الدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة أصبحنا مادة إعلامية تم إستغلالنا بشكل غير ادامى لا دين ولا إنسانية تقبل ب اللى إحنا شُفناه “.

وأضاف قائلا:”زعلان جدا جدا من بعض الصحفيين والمواقع المفروض انها محترمه اتصدمت فيهم للاسف، سوف يتم مُقاطعة و مُحاسبة كل موقع ومنتدى تجاوز بالباطِل دون وجه حق بالتشهير والخوض فى أعراض وإتهامات غير لائقة واثق فى نزاهة وعدالة القضاء المصرى .

واختتم قائلا:”وأخيراً إتقوا الله فى مهنتكم وفى أقوالكم وأفعالكم الترند مش هينفكم يوم ما نختصمكم أمام الله فى اللى قولتوه على كريم الله يرحمه كان أولى تدعوله، وإذكروا محاسِن موتاكم يامؤمنين “.

مقالات أخرى قد تهمك:

قبل وفاته بأيام..آخر ظهور لشقيق رامي صبري برفقة والدته