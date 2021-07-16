«رقم صادم».. تعرف على أجر الفنانة حلا شيحة في فيلم «مش أنا»

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف مصدر مقرب من الفنانة الممثلة حلا شيحة عن الأجر الذي تم تقاضيه عن دورها في فيلمها السينمائي الأخير “مش أنا”، والذي قامت بالتبرئة منه بسبب عدد من المشاهد الرومانسية التي جمعتها مع الفنان تامر حسني من ضمن أحداث الفيلم.

وأكد المصدر المقرب، أن الفنانة حلا شيحة كانت قد تقاضت أجرًا كبيرا عن فيلم “مش أنا”، مشيرا إلى أنه بلغ 4 ملايين جنيه، بالرغم من أنها لم تكمل تنفيذ متطلبات الفيلم كما أشار الفنان المطرب تامر حسني.

وجدير بالذكر، أن الفنان تامر حسني، كانت قد نشر منشور جديد للرد على تصريحات حلا شيحة مؤخرا، من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “فيسبوك”، مشيرا إلى أن الأجر الذي تقاضته الفنانة حلا شيحة كان كبيرًا.

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